Ewelina Lisowska znów wystąpi w Tańcu z Gwiazdami! Już w ten piątek gwiazda zaśpiewa swój największy przebój "W stronę słońca" w zupełnie innej aranżacji. Jive'a do tego utworu zatańczą zaś... Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. Gwiazda zdradziła nam również, komu kibicuje w nowej edycji:

Będę tylko śpiewać, będę gościnnie śpiewała "W stronę słońca", zupełnie w innej aranżacji, bo to będzie jive! Zatańczy Ela Romanowska i Rafał Maserak. Elka to taka petarda, jak ją zobaczyłam po raz pierwszy, to mi szczena opadła do podłogi! Nie będę zdradzać faworytów, Tomasz (Barański - przy. red). jest zawsze dla mnie numer jeden! - powiedziała nam Ewelina Lisowska.