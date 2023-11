Już za kilka tygodni Ewa Mrozowska z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" urodzi swoje pierwsze dziecko. Maluszek ma przyjść na świat w pierwszej połowie grudnia. Niestety, stan zdrowia celebrytki znacznie pogorszył się! Ewa opublikowała w sieci zdjęcie ze szpitalnego łóżka! Co się stało? Ewa wyjaśniła fanom w opisie. Czy z dzieckiem wszystko w porządku?

Ewa Mrozowska jest w szpitalu

Jak wiemy, Ewa Mrozowska i jej mąż oczekują swojego pierwszego dziecka. Celebrytka zdradziła, że będzie to chłopiec. Rodzice już wybrali dla niego imię. Nie będzie to żadne zagraniczne, a polskie Leon. Maluszek ma urodzić się około 12 grudnia. Został jeszcze miesiąc, a Ewa trafiła do szpitala! Czy zaczęła już rodzić?

Nigdy tyle nie leżałam !!!! Jak ujarzmić niepokorna duszę? Zamknąć w szpitalu ???????????? kochane ❗️❗️❗️ Dziękuje bardzo za liczne wiadomości i słowa wsparcia, jestem w szoku !!!! ❤️❤️❤️❤️ Leonek jest zdrowy, troszkę się pcha za szybko, a ja jak zwykle bagatelizowałam wszystkie objawy, bo przecież dam radę ????! mam leżeć do 37tc i zapewne będę rodzić, chociaż któż to wie ???? zostało tak niewiele, muszę wytrzymać, chociaż ja też byłam wcześniakiem ????????!!!!????❤️ - napisała Ewa w sieci.

Dodała, że bierze urlop w pracy. Przypomnijmy, Ewa jest wizażystką. Ostatnio z jej usług po raz kolejny korzystała np. Sylwia Madeńska z "Love Island"!

Fani wsparli Ewę w komentarzach. Posypało się mnóstwo ciepłych słów, jednak celebrytka nie wierzy, że urodzi w planowanym terminie.

4 tygodnie na pewno nie wytrzyma ???? ale oby dłużej niż krócej ???????????? - napisała.

Ewie i maluszkowi życzymy oczywiście zdrowia! Trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

Ewa Mrozowska jest w szpitalu.

Tak wygląda pokoik Leona.

