Ewa Mrozowska to jedna z bohaterek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W show TTV występuje wraz ze swoją przyjaciółką, Sylwią Bombą. Sympatyczna makijażystka niedawno pochwaliła się radosną nowiną. Okazuje się, że Ewa Mrozowska spodziewa się dziecka! Na jej Instagramie pojawiło się właśnie nowe zdjęcie, na którym celebrytka chwali się ciążowymi krągłościami. Ten stan zdecydowanie jej służy! Zobaczcie sami.

Na początku czerwca Ewa Mrozowska postanowiła podzielić się ze swoimi fanami wyjątkową wiadomością. Na jej Instagramie pojawił się wpis, w którym gwiazda "Gogglebox" zdradziła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Post został także opatrzony uroczym ciążowym zdjęciem.

No to mamy pasażera na pokładzie ???????? To jest ta tajemnicza choroba ???? początki były bardzo ciężkie ???????? mam nadzieje że teraz już z górki i dotrwamy do końca ???????????? - napisała wtedy Ewa Mrozowska.