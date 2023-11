Ewa Mrozowska, znana makijażystka oraz gwiazda programu „Googlebox. Przed telewizorem” w stacji TTV jest w ciąży. Na swoim Instagramie (gdzie śledzi ją już prawie ćwierć miliona fanów) pokazała zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem!

Ewa Mrozowska jest przeszczęśliwa! Na najnowszym zdjęciu pokazała piękne krągłości i napisała:

No to mamy pasażera na pokładzie ???????? To jest ta tajemnicza choroba ???? początki były bardzo ciężkie ???????? mam nadzieje że teraz już z górki i dotrwamy do końca