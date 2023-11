Ewa Farna mówi wprost - nie czuła się dobrze w takiej formule show. Dlatego rezygnuje z udziału w programie Polsatu:

Kochani informuje, ze szykuje sie druga edycja programu Spiewajmy razem - All together now. Tym razem jednak juz bez mojego udzialu.

Chcialam Was o swojej decyzji poinformowac pierwsza, zeby nie doszlo do dezinformacji (jak z moim innym programem, z ktorego „podobno” mnie wyrzucili????????). Chce byc szczera wobec swoich fanow.

Lubie byc jurorka, ciesza mnie muzyczne produkcje, niestety w tej akurat sie nie odnalazla. Z tym ryzykiem wchodzilam w nowa formule programu i jest to zjawisko naturalne- tak bywa. Przynajmniej wczuje sie glebiej w muze, potrzebuje tego, dla roownowagi. - pis. oryginalna.