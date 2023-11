Reklama

Już wiadomo, kto wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie! Tej nocy nie zabraknie największych hitów, a impreza na kultowym Stadionie Śląskim potrwa do białego rana!

Największa impreza disco odbędzie się w „Kotle Czarownic”, czyli na kultowym Stadionie Śląskim. Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów 2018 - 31 grudnia od godziny 20.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2018/2019 w Polsacie - kto wystąpi?

Na Stadionie Śląskim odbędzie się największa zimowa dyskoteka pod gołym niebem w Polsce. Usłyszymy na niej hity, które rozpalą każdą imprezę - domówkę, prywatkę, wesele, czy imieniny! W trakcie Sylwestrowej Mocy Przebojów 2018 artyści wykonają swoje najpopularniejsze utwory oraz covery polskich i międzynarodowych przebojów.

Podczas koncertu wystąpi Maryla Rodowicz, która tym razem zaskoczy nas nie tylko kostiumami, ale i repertuarem. Tej nocy usłyszymy także wciąż grane od morza po Tatry przeboje, takie jak „Daj mi tę noc” w wykonaniu Sławomira i rytmicznego „Kalashnikova” Bregovica, który wykonają Enej i Maryla Rodowicz. Enej jak zawsze porwie nas do tańca m.in. utworem „Skrzydlate ręce”, a Łobuzy rozbawią swoim „Ona czuje we mnie piniądz”. Ewa Farna wzruszy przebojem „Wszystko albo nic”, zaś Michał Szpak zahipnotyzuje energetycznym „Color Of Your Life”. Piosenkę „Miłość w Zakopanem” – rekordzistkę wyświetleń na youtube – wyświetloną ponad 180 milionów razy – wykona oczywiście Sławomir.

Na chorzowskiej scenie zaśpiewają też między innymi: Grzegorz Hyży, Cleo, Ewelina Lisowska i Feel. Usłyszymy królujący w latach 70. na szczytach list przebojów „Dancing Queen” i „Waterloo”, którym Abba wygrała konkurs Eurowizji w 1974 roku. Największe hity grupy zaprezentuje najlepszy na świecie cover band grupy, czyli THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA ze Szwecji. Do tańca na pewno porwie publiczność frontmanka słynnego niemieckiego zespołu disco dance Boney M - Liz Mitchell. To właśnie ona śpiewała przebój wszech czasów „Rivers Of Babylon”, „Daddy Cool” i zakazany w PRL hit grupy „Rasputin”.

Sylwestra poprowadzą: Agnieszka Hyży, Paulina Sykut – Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor, Maciej Rock, a także Kabaret Para nr 2 czyli Beńcia i Reńcio (czyli Ewa Błachnio i Łukasz Kaczmarczyk) oraz młoda para nr 1 Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. W czasie tej nocy zobaczymy i usłyszymy aż ponad 250 artystów. Balet poprowadzi słynny i utalentowany tancerz i choreograf Tomasz Barański.

