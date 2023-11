Reklama

Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych! Na początku grudnia Ewa Chodakowska przyłączyła się do światowej akcji #OrangeTheWorld zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W swoich mediach społecznościowych zachęcała fanki i osoby obserwujące jej profil, by nie pozostawały bierne, kiedy są świadkami przemocy w rodzinie, tylko reagowały! Co więcej, trenerka zaprosiła do prowadzonego przez siebie w "Pytaniu na śniadanie Extra" cyklu kobietę, która padła ofiarą przemocy w rodzinie, ale przełamała wstyd i opowiedziała o swojej tragedii na antenie, zachęcając inne panie, by też odważyły się powiedzieć "dość" swoim oprawcom.

Ale to nie koniec! Ewa, wspólnie z mecenas Anną Łowicką, poprosiły też o zgłaszanie się adwokatów i radców prawnych, którzy pro bono udzielą pomocy prawnej poszkodowanym kobietom! Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania Chodakowskiej, bo na jej apel odpowiedziało 300 osób, a ich adresy i numery telefonów Ewa Chodakowska opublikowała na swoim Facebooku.

Ewa Chodakowska przekazała dużą sumę na rzecz Centrum Praw Kobiet!

Na uznanie zasługuje też inny gest trenerki! Jaki? Chodakowska i stworzona przez nią marka Mission Swim przeznaczyły 10 złotych ze sprzedaży każdego kostiumu na rzecz pokrzywdzonych kobiet. Łącznie przekazały na rzecz Centrum Praw kobiet już 50 tysięcy złotych i na tym nie poprzestaną! Pieniądze trafiły do schroniska "Sowa", które jest dla wielu kobiet i ich dzieci ostatnią deską ratunku, a często też szansą na rozpoczęcie nowego, wolnego od przemocy i godnego życia.

Brawo! Miejmy nadzieję, że inne gwiazdy też przyłączą się do podobnych akcji.

