Emi z "Love Island" w rozmowie z mediami podsumowała zachowanie Adriana. Była uczestniczka randkowego show przerwała milczenie po wyjściu z willi i skomentowała to, co wydarzyło się w programie. Emi zabrała również głos w sprawie przyjaźni Adriana i Dana. Nie uwierzycie, co powiedziała!

W najnowszej edycji "Love Island" emocje sięgają zenitu i wydaje się, że największe kontrowersje wywołuje Adrian. To właśnie on ostatnio wybrał Emi i od razu dał jej kosza, a uczestniczka postanowiła odejść z "Love Island". Adrian odrzucił Emi, która nie ukrywała, że jest nim zauroczona. Fani od razu dostrzegli, że Adrian zrezygnował z Emi ze względu na przyjaźń z jej byłym partnerem, Danem. Zachowanie Adriana zszokowało fanów programu, a teraz milczenie przerwała sama Emi!

Od odejścia Emi z "Love Island" minęło kilka dni i dopiero teraz zdecydowała się zabrać głos w sprawie Adriana. Była uczestniczka randkowego show w rozmowie z serwisem pomponik.pl nie ukrywa żalu.

Czułam się wtedy okropnie. Zwłaszcza dlatego, że on miał cały dzień na to, żeby mi to powiedzieć, a nie powiedział i dopiero powiedział to kręgu ognia przy wszystkich, kiedy w ogóle mnie wybrał, więc to było już to tanie bez sensu (...) Uważam, że mnie upokorzył i stwierdziłam, że no ja się w takie rzeczy nie bawię i po prostu temu panu powiedziałam do widzenia. Tak wydaje mi się, że to jest kłamczuszek pod jakąś swoją przykrywką

wyznała w rozmowie z pomponik.pl.