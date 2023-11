Kamil Pawelski, którego fani doskonale znają jako Ekskluzywnego Menela, jest jedną z gwiazd nowej edycji popularnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Muzyka w życiu blogera była obecna od dziecka, jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie saksofonu altowego. W programie może sprawdzić swoje wokalne umiejętności.

W 2. odcinku Pawelski wcieli się w Seala i wykona piosenkę "Crazy". Sądzicie, że ten występ może przejść do historii programu? Koniecznie obejrzyjcie zwiastun i zobaczcie, co czeka na Was już 02.03.2019 o godz. 22.00!

Kamil Pawelski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Fot. M. Zawada

Ekskluzywny Menel w roli Seala.

Fot. M. Zawada

