Edyta Zając bardzo ciepło wypowiedziała się o swoim mężu, Jakubie Rzeźniczaku! Modelka zdecydowała się na udział w popularnym show "Agent-Gwiazdy" i wyjechała do Argentyny. We wtorek promowała program w obcisłej mini od Violi Piekut i udzieliła kilku wywiadów. W jednym z nich wyznała, że to właśnie sportowiec namówił ją na udział w "Agencie". Podczas rozmowy został również poruszony temat WAGs. Edyta Zając przyznała, że nie wstydzi się tego określenia i nie ma z tym problemu, a gdyby się wypierała to tak, jakby wyparła się męża. Co jeszcze powiedziała? Posłuchajcie!

