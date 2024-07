Edyta Górniak zaskakuje nas coraz nowymi duetami. Teraz zaśpiewa z uczestniczką "The Voice of Poland" - Eweliną Łuszczak. Początkująca wokalistka była jedną z podopiecznych w grupie diwy. Czy ich występ spodoba się fanom tak bardzo jak poprzednie duety gwiazdy? Jedno jest pewne - Ewelina Łuszczak jest chyba jedną z nielicznych uczestniczek, która nie zmartwiła się aż tak bardzo odpadnięciem z "The Voice of Poland". Odpadła, ale zaśpiewa z jedną z największych gwiazd w Polsce! Jak do tego doszło?

W sobotę Ewelina Łuszczak i Julia Bogdańska zmierzyły się w wokalnej bitwie w show "The Voice of Poland". Edyta Górniak mogła wybrać tylko jedną wokalistkę ze swojej drużyny. Po tym jak wykonały utwór Whitney Houston "Run To You" artystka zdecydowała, że do kolejnego odcinka przechodzi Julia. Decyzja była bardzo trudna, ponieważ obie dziewczyny zaśpiewały fantastycznie. Właśnie dlatego Edyta Górniak postanowiła zaproponować Ewelinie Łuszczak duet, aby wynagrodzić jej swój wybór. Panie zaśpiewają razem 15 listopada podczas koncertu w Lublinie. Wykonają utwór "Nie zapomnij". Jesteśmy pewni, że Ewelina Łuszczak na pewno tego występu nie zapomni...

Warto przypomnieć, że diwa zaprosiła już do duetów największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i śpiewała już z Ewą Farną, Edytą Bartosiewicz czy Mietkiem Szcześniakiem.

Edyta Górniak - koncert w Gdańsku

Warto przypomnieć, że już w niedzielę 25 października Edyta Górniak zaśpiewa w Gdańsku w Ergo Arenie w ramach trasy koncertowej Love2Love. U jej boku pojawi się Marek Piekarczyk, z którym wykona "Co mi Panie dasz?", a także Mietek Szcześniak i Glaca, z którymi gwiazda występowała podczas poprzednich koncertów.

