Magda Bereda i Kamil Kuroczko tworzą duet w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Młoda piosenkarka nie do końca radzi sobie jednak na parkiecie. Co tydzień wysłuchuje ostrych słów krytyki od Iwony Pavlović. Na szczęście może liczyć na wsparcie swojego tanecznego partnera. Co ciekawe, niedawno pojawiła się plotka, że tych dwoje ma się ku sobie. Jaka jest prawda? I dlaczego dziewczyna Kamila Kuroczko jest zazdrosna o Magdę Beredę? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej?

Kibicujecie tej parze? Czy według was ma szansę na wygraną?

