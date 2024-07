Jak wygląda dzień pracy Patrycji Kazadi? Prezenterka pokazała w Dzień Dobry TVN jak wyglądał jej dzień przed finałem programu "You Can Dance".

Na początek śniadanie w restauracji, gdzie kelner podaje jej "to, co zawsze". Patrycja zaś przegląda emaile. W końcu stwierdza:

Koniec tego obżarstwa, idziemy dalej do pracy…

I... jedzie zrobić sobie paznokcie. Kolejnym etapem jest stylistka… Chcielibyście mieć taki zakres obowiązków służbowych? :)

Oto Patrycja w pracy...

Patrycja pokazała jak pracują gwiazdy.