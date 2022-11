"Dzień Dobry TVN" zniknie z anteny. Stacja podjęła ważną decyzję w sprawie ramówki!

„ Dzień dobry TVN ” zawsze znikało z anteny na wakacje! W tym roku jednak stacja zdecydowała się na duże zmiany i program znów będzie pojawiał się codziennie już od 12 sierpnia. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl już od września „Dzień dobry TVN” pojawi się w nowym, odświeżonym studiu. To nie koniec zmian! Inna będzie również godzina emisji. Być może to odpowiedź stacji na rosnącą popularność konkurencyjnego „ Pytania na śniadanie ”, który już od jakiegoś czasu cieszy się większą oglądalnością ! Zmiany w obsadzie "Dzień dobry TVN" Okazuje się, że wakacyjny format programu, który właśnie wrócił na antenę ma zmieniony skład. Nie zobaczymy w nim dotychczasowych par prowadzących, ale zupełnie nowe duety złożone z reporterów i prowadzących. W wakacyjnych odcinkach na kanapach pojawią się: Anna Kalczyńska, Kinga Burzyńska, Anna Wendzikowska, Katarzyna Jaroszyńska, Barbara Pasek, Katarzyna Olubińska oraz Gabi Drzewiecka. Męskie grono prowadzących według "Wirtualnych mediów" to: Piotr Kraśko, Andrzej Sołtysik, Filip Chajzer, Piotr Wojtasik, Marcin Sawicki, Mateusz Hładki i Robert Stockinger. Nowe godziny emisji „Dzień dobry TVN”! Wakacyjne wydania „Dzień dobry TVN” na antenie będzie można obejrzeć od 8.30 do 11.00. Nowa będzie też godzina emisji programu od września. Dotychczas program rozpoczynał się od 8.00, w nowym sezonie będzie to 7.30 "Dzień Dobry TVN" rozwija się dla swoich widzów. W nadchodzącym sezonie zadebiutuje nowa para prowadzących - Małgorzata Ohme i Filip Chajzer. To jednak nie koniec zmian. Od 31 sierpnia będziemy na antenie już od godziny 7.30, dzięki czemu program będzie dłuższy i zmieścimy w nim jeszcze więcej atrakcyjnych treści, a wnętrza DDTVN przejdą...