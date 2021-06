"Dzień Dobry TVN": Jedna z gwiazd żegna się z programem! "Podążanie za głosem serca jest najważniejsze"

Tego widzowie "Dzień Dobry TVN" chyba się nie spodziewali! Basia Pasek, która w programie zajmowała się cyklem związanym z show-biznesem, po kilku latach pracy żegna się z widzami. Dlaczego? Jak pisze Barbara, w jej życiu przyszedł czas na zmiany, ponieważ "podążanie za głosem serca jest najważniejsze". Żałujecie?

Zobacz także: W "Dzień Dobry TVN" wszyscy patrzyli na nią! Agnieszka Woźniak-Starak założyła czerwoną plisowaną sukienkę za 1600 zł! W Mohito kupisz podobną

Do programu "Dzień Dobry TVN" Basia Pasek dołączyła w 2019 roku i od razu zaskarbiła sobie sympatię widzów. Przeprowadzała wywiady z największymi gwiazdami ale również komentowała najważniejsze wydarzenia w polskim i światowym show-biznesie. Jednak ten etap w jej życiu właśnie się zamyka:



Pasek zaznacza, że nie żegna się z widzami Dzień Dobry TVN na stałe:

TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News

Pasek wydała niedawno książkę "Odzyskaj błysk w oku", w której pisze, że warto zaufać swojej intuicji. Stąd też decyzja o odejściu z "Dzień Dobry TVN":

Ktoś zapyta: kto dobrowolnie rezygnuje ze stałego, pewnego cyklu telewizyjnego? Odpowiem - osoba, która właśnie wydała książkę, którą czytają teraz tysiące ludzi i wierzy w to, co w niej pisze. A piszę o tym, że podążanie za głosem serca jest najważniejsze. Nie ważne co i kto o tym myśli i nie ważne czy „na chłopski rozum” to ma sens i czy bezpieczny port, który opuszczamy jest zjawiskowo piękny. Mój głos serca ciągnie mnie po prostu już do kolejnego etapu - do opowiadania telewizyjnie nieco innych tematycznie historii, do trybu życia, który będzie bardziej elastyczny, do zapierających dech w piersiach przeżyć w różnych miejscach świata, do wspierania ludzi w ich drodze po marzenia i piękne życie, do pisania książek, przy których śmiejecie się i płaczecie oraz do bycia na ekranach tylko w swojej najbardziej autentycznej odsłonie. A do tego wszystkiego potrzeba zmian, których się nie boję, bo Los nam sprzyja, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą - jestem tego absolutnie pewna 💫 - pisze Basia.