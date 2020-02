Duże zmiany w "Kuchennych Rewolucjach"! Produkcja zmienia formułę programu

"Kuchenne Rewolucje" goszczą na antenie już dziesięć lat! Najpopularniejszy program kulinarny, doczekał się aż 21 sezonów! Ten najnowszy będziemy mieli okazję oglądać już we wiosennej ramówce TVN. Produkcja wprowadziła jednak znaczącą zmianę w formacie uwielbianym przez fanów Magdy Gessler. W sieci pojawił się również specjalny hasztag. Do czego będzie potrzebny? Okazuje się, że teraz widzowie będą mieli znaczący wpływ na losy programu!

Zobacz także: Gwiazda TVN kupiła faworki u Magdy Gessler i przeżyła szok. Teraz Lara jej odpowiada!

Zmiany w programie "Kuchenne Rewolucje"

Widzowie "Kuchennych Rewolucji" od teraz będą mogli biernie brać udział w tworzeniu programu i zdecydują, które lokale powinna odwiedzić Magda Gessler. Produkcja przedstawiła specjalny hasztag #restaruracjaDlaMagdy pod którym można zgłaszać swoje propozycje.

🍛 Gessler nie zwalnia tempa! Od teraz każdy z widzów będzie mógł wskazać lokal, gdzie powstaną kolejne "Kuchenne Rewolucje"‼️ Jeśli w Twojej okolicy znajduje się restauracja, która nie spełnia oczekiwań, nie odpowiada Ci jej wystrój, obsługa i – co najważniejsze – jedzenie, opisz to.

Dzięki tej zmianie "Kuchenne Rewolucje" będą mogły dotrzeć do jeszcze większej liczby miejsc. Do tej pory to właściciele restauracji zgłaszali się do programu.

Produkcja wyjaśniła również w jaki sposób zgłosić do "Kuchennych Rewolucji" miejsce, w którym widzimy potencjał:

Wystarczy, że na Facebooku, Twiterze czy Instagramie umieścisz publiczny post (z nazwą danej restauracji, dodając wideo, zdjęcie, link) wraz z hashtagiem #restauracjaDlaMagdy. Produkcja odezwie się do wybranych przez fanów miejsc. Jeśli właściciele podejmą rękawice, ekipa programu zaprosi Magdę Gessler i odmieni to miejsce! Pomóż nam przez kolejne dziesięciolecie zmieniać kulinarną mapę Polski - czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Rewolucje Magdy Gessler cieszą się ogromną popularnością. Restauratorka wyciągnęła z problemów już setki restauracji. Program doczekał się rzeszy fanów, którzy co tydzień, tłumnie zasiadali przed telewizorami. Teraz będą mogli również decydować o wyborze restauracji!

Zobacz także: Syn Magdy Gessler zabrał dziewczynę na premierę! Jak wygląda partnerka Tadeusza Müllera?

Produkcja "Kuchennych Rewolucji" wprowadza zmiany w formule programu. Od teraz widzowie mogą proponować restauracje, którym według nich potrzebna jest pomoc Magdy Gessler.

East News

Restauracje do "Kuchennych Rewolucji" można zgłaszać pod hasztagiem #restauracjaDlaMagdy