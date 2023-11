Syn Magdy Gessler, Tadeusz Müller, pojawił się na premierze filmu "1800 gramów" z udziałem gwiazd w towarzystwie swojej partnerki! Kim jest tajemnicza Blanka i jak prezentowali się na imprezie? Zobaczcie zdjęcia!

Tadeusz dopiero podbija telewizję, choć jego programy doganiają w oglądalności programu jego mamy, Magdy! O życiu prywatnym Müllera wciąż jednak niewiele wiadomo, dlatego sporym zaskoczeniem było pojawienie się restauratora z dziewczyną na premierze filmu. Kim jest? O Blance jakiś czas temu opowiedział w magazynie "Party":

Jesteśmy z Blanką razem już od 13 lat. Moja partnerka jest intelektualistką i feministką, która nauczyła mnie, i codziennie zresztą nadal uczy, bardziej świadomego życia. Skończyła filozofię i gender studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenopisarstwo na uczelni w Krakowie. To ona dba o to, byśmy znajdowali czas na czytanie, chodzenie do teatru i obcowanie ze sztuką. Blanka zdecydowanie wzbogaca nasze życie. Gdyby nie ona, byłbym tylko kolejnym facetem zamkniętym w kuchni, ewentualnie fotografującym i stylizującym jedzenie lub wymyślającym koncepcje nowych restauracji (śmiech) - powiedział nam Tadeusz.

Co ciekawe, para rozważa... adopcję:

Myślę bardziej o adopcji, ale to dość odległe plany. W dzisiejszych czasach posiadanie dzieci to wielkie wyzwanie. Pracy jest więcej, a młodzi ludzie w dużych miastach nie mają już wielopokoleniowych rodzin, gotowych do pomocy w wychowaniu dziecka. W dodatku branża gastronomiczna jest niezwykle wymagająca. Wydaje mi się, że u osób, które w niej pracują, dzieci pojawiają się częściej przypadkowo, nie są planowane. Stąd moje obawy, że większa rodzina wywróci moje życie do góry nogami. Dlatego na razie traktuję jak dzieci nasze zwierzaki: psy i koty - zdradził.