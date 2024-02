Dorota i Waldemar nie przestają budzić ciekawości fanów programu "Rolnik szuka żony". Nie brakowało już plotek o ich rzekomym kryzysie, jednak teraz po raz pierwszy stały się one tak poważne. A wszystko przez wymowną relację, którą zamieściła na swoim InstaStories Dorota. Wideo mówi o tym, jakiej jednej rzeczy kobiety najbardziej oczekują od mężów, a także o ewentualnych konsekwencjach, gdy jej nie dostaną. Kiedy zatem Dorota opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, fani szybko zasypali ją wymownymi komentarzami...

Reklama

Co ze związkiem Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"?

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" niezbyt często dzielą się wspólnymi zdjęciami i relacjami w mediach społecznościowych. Najprawdopodobniej spowodowane jest to tym, że para na ten moment żyje "na odległość", jednak już w czerwcu zakochani planują ze sobą zamieszkać. Niemniej jednak brak regularnych wiadomości od tej pary często budzi niepokój wśród fanów. Zwłaszcza kiedy na InstaStories Doroty pojawiają się takie relacje, jak ta...

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Dorota opublikowała nagranie, na którym słyszymy, jakiej jednej rzeczy - według autora tych słów - kobiety najbardziej oczekują od mężów, a także dowiadujemy się o ewentualnych konsekwencjach, gdy tego nie dostaną.

Czego kobiety oczekują od mężów? Być wysłuchaną. Drodzy panowie - dla kobiety najważniejszym facetem jest ten, który ją słucha. Uważajcie, bo może zacząć słuchać dyrektor w pracy, listonosz, albo hydraulik - słyszymy na opublikowanym przez Dorotę nagraniu

Dorota z Rolnik szuka żony Instagram/bully_b33

Kiedy zatem na Instagramie Doroty pojawiło się nowe zdjęcie, fani od razu ruszyli do komentowania. Jedna z internautek postanowiła podpytać, dokąd wybiera się uczestniczka "Rolnik szuka żony", która opublikowała fotkę z auta.

Czyżby w drodze do W? - próbowała wypytać jedna z internautek

Dorota niestety nie odpowiedziała na żaden z komentarzy, co jak wiadomo od razu zrodziło plotki o rzekomym rozstaniu Doroty i Waldemara!

Zobacz także

Chyba już nie - odparła inna internautka

Już się rozeszła z Waldim? - dopytywała kolejna

Wygląda na to, że dopóki Dorota i Wlademar jasno nie przedstawią swoim fanom, co u nich słychać, to plotki o rzekomym kryzysie w ich związku raczej nie ucichną. Na szczęście pod nowym postem uczestniczki "Rolnik szuka żony" pojawiło się też dużo komplementów i słów wsparcia.

Piękna i uśmiechnięta kobieta, posiadająca więcej klasy niż niejedna osoba. @bully_b33 Nie przejmuj się tymi komentarzami, jesteś bardzo wartościową kobietą i tego się trzymaj. Pozdrawiamy

Jaka uśmiechnięta, szczęśliwa brawo

Piękna dziewczyna, taka pogodna - komplementują Dorotę fani

Mamy nadzieję, że Dorota i Waldemar niedługo pokażą się fanom, by plotki o ich rzekomym rozstaniu natychmiast zostały rozwiane!

Reklama

Zobacz także: Marta Paszkin wróciła z córeczką do domu. Paweł zaskoczył je niespodzianką. Maż idealny?

Dorota z Rolnik szuka żony Instagram/bully_b33