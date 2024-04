Nie cichną spekulacje na temat rozstania Doroty i Waldemara z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Para przygotowywała się, aby razem zamieszkać, a tymczasem od kilku tygodni nie pojawiają się ich wspólne zdjęcia, a niepokojące wpisy podgrzewają atmosferę wokół domniemanego rozstania. Teraz Dorota zrobiła coś nieoczekiwanego i zaskoczyła nagraniem. Padły wymowne słowa...

Dorota z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem nadal pozostała aktywna w mediach społecznościowych, ale niewiele zdradzała na temat życia prywatnego w przeciwieństwie do Waldemara, który nie tylko chętnie udzielał wywiadów, ale i organizował Q&A oraz live'y. Ostatnio aktywność rolnika w sieci znacznie zmalała, ale zapewnia, że wróci. Tymczasem u Doroty z "Rolnika" pojawił się kolejny już zaskakujący wpis. Po ostatnich mocnych słowach o "ludziach, od których lepiej trzymać się daleko", teraz uczestniczka programu opublikowała w relacji na Instastory scenę z filmu "Rocky Balboa", w którym tytułowy bohater skierował do swojego słowa wymowne słowa na temat inspiracji do walki o swoje życie i pasje:

Świat nie jest usłany promieniami słońca i tęcza. To bardzo podłe i okropne miejsce i nie obchodzi mnie jaki jesteś twardy, sprowadzi cię na kolana i będzie tam trzymać jeśli tylko na to pozwolisz. Ani ja, ani ty, ani nikt inny nie uderzy tak mocno jak życie. W życiu nie jest ważne jak mocno uderzasz. Ważne jest ile ciosów jesteś w stanie przyjąć i dalej iść do przodu, ile możesz znieść i iść dalej do przodu. Tak się właśnie wygrywa. Jeśli wiesz ile jesteś wart zdobądź to i walcz o to! Ale musisz być gotowy na porażki i przyjmować je a nie zwalać winę i mówię, że nie jesteś tu gdzie chcesz przez niego, ją czy kogoś tam. Tchórze tak robią a ty nim nie jesteś! Jesteś chyba lepszy, co?

mówił Rocky do swojego syna