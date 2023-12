Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" są parą, która w 10. edycji wywołała największe zaskoczenie. W finale ujawnili, że są razem i budują wspólną przyszłość, a Dorota nie ukrywała, że jest naprawdę szczęśliwa u boku Waldemara. Choć początki ich relacji nie były najłatwiejsze, a Waldemar dopiero rozstał się z Ewą, to szybko znaleźli nić porozumienia i połączyło ich prawdziwe uczucie. Co z zaręczynami?

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z reporterką Party.pl Natalią Brzostowską opowiedzieli szczerze o ich związku i planach na przyszłość.

Czas pokaże, co będzie. Jeszcze na spokojnie.

Czas pokaże, co będzie. Jeszcze na spokojnie.

Waldemar z kolei nie ukrywa, że zależy mu bardzo na tej relacji i wszystko rozstrzygnie się po nowym roku.

Ja jestem bardzo dobrej myśli. Ja chcę w tą relację wejść i tyle, ile mogę to daje od siebie. Dorota dała mi to zielone światło i jestem jej za to bardzo wdzięczny.

dodał Waldemar.