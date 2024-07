Dorota Gardias opowiedziała o rozłące z córką na czas nagrywania programu "Azja Express 2"!

Reklama

Pogodynka zdecydowała się na udział w show i z pewnością przeżyła jedną z największych przygód w swoim życiu. W rozmowie z Party.pl Dorota Gardias wyznała, że zanim wyjechała to przygotowała swoją córkę na to, że wyjedzie. Dlatego też przygotowała dla niej kilka niespodzianek. Jakich? Posłuchajcie, co nam zdradziła!

Zobacz: Ile Marta Wierzbicka schudła w "Azja Express"? "Nie wiem, jak my to zrobiłyśmy!"

Dorota Gardias o rozłące z córką

Reklama