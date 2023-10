W „Hotelu Paradise 2” na krótką chwilę drogi Domini i Adama się zeszły. Trudno więc wyobrazić sobie nasze zdziwienie, kiedy podczas umówionego wywiadu, pojawił się on przy boku uczestniczki. Czy pomiędzy tą dwójką ponownie zaiskrzyło? Co łączy ich po programie i jak to się stało, że wciąż mają ze sobą kontakt? Czy żałuje, że gdy Bartek powrócił do hotelu odstawiła Adama na drugi plan?

Reklama

Wmawiałam sobie, że z tym Adamem to nie może wyjść, bo ja tu bardziej czuje kumpelstwo. Z Adamem na pewno czujemy fajną, pozytywną energię. Planujemy fajne rzeczy razem.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Bartek po 2 tygodniach od rozstania z Dominiką wrócił do byłej narzeczonej! Znamy kulisy!

Czy gdyby Bartek nie wrócił do gry, relacja Adama i Dominiki mogłaby rozkwitnąć i nabrać zupełnie inny tor? Tego uczestniczka wcale nie wyklucza. Jak często widuje się z Adamem i co ma na myśli, mówiąc o wspólnych rzeczach?

Patrząc teraz na Adama przekonuję się coraz bardziej - zdradziła tajemniczo.

Koniecznie zobacz, co jeszcze podczas spotkania udało się wyciągnąć naszej reporterce od Dominiki! Uczestniczka nie była w stanie powstrzymać uśmiechu...

Mat. prasowe