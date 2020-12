Dominik z "Gogglebox" kupił swojej żonie naprawdę drogi prezent pod choinkę! Wydał prawie milion złotych! 

Dominik z "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazał, jaki prezent kupił swojej partnerce! Okazuje się, że ukochana uczestnika hitowego programu TTV otrzymała pod choinkę "upominek", który kosztował prawie milion złotych! Co takiego kupił Dominik? Spójrzcie na TE zdjęcia!

Dominik w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" tworzy duet razem z Krzysztofem Radzikowskim. W hicie TTV nie widać partnerki Dominika, jednak na jego profilu na Instagramie możecie znaleźć całkiem sporo zdjęć zakochanej pary. Teraz w sieci pojawiło się również zdjęcie wyjątkowego prezentu, jaki Dominik kupił swojej partnerce. Okazuje się, że Iga Muszakowska otrzumała pod choinkę bardzo drogi samochód!

To jest najbardziej hardcorowa Corvetta jaka wyszła. Taki model jest tylko jeden w Polsce. Iga też bardzo lubi sportowe samochody. Jak zobaczyła tę Corvettę to była wniebowzięta- Dominik zdradził w rozmowie z "Faktem".

Według informacji "Faktu" samochód, który otrzymała partnerka Dominika kosztował prawie milion złotych! Jak komentują to internauci?

- Zaszalałeś chłopie 👏

- to jest odpowiedni prezent pod choinkę 👌💪🎁🎄

- 😍😍😍😍no no taki mąż to skarb😀

- Ale czad 😍 Takiego Mikołaja można nosić na rękach 😅 no może z tydzień bo za ciężki jest 😉😂 Zdrowych Świąt 🌲🥰- piszą fani.