Następnie zaczął się bieg do kolejnej miejscowości. Najpóźniej wyruszyli w trasę Ola i Dawid. W trakcie pokonywania drogi wszyscy mieli do wykonania misję - uzbierać 15 tysięcy punktów poprzez rzut monetami do skrzynki, w której były oznaczone pola i wypisana ilość punktów. Za każde pudło musieli wypić tamtejszy specyfik - cziczę.

Jak mamy się ścigać autostopami, jak nic nie jeździ - denerwowała się Ola Domańska, która najpóźniej dotarła na miejsce misji.

Jako pierwsi zadanie z monetami wykonali Fit Lovers.

Kolejna rozgrywka odbywała się w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. Pierwsza para na mecie otrzymała amulet warty 15 tysięcy złotych! Byli to Maciej Musiałowski i Ania Małysa!