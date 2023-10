Przed nami trzeci już odcinek show "Doda. 12 kroków do miłości" i kolejne randki z udziałem gwiazdy. Tym razem wokalistka wybierze się m.in. na spotkanie z młodym, przystojnym ginekologiem. Co ciekawe, po randce, nie będzie zbyt zadowolona ze swojego zachowania, o czym opowie w gabinecie psychologa Leszka Mellibrudy. Zobaczcie, co się wydarzyło!

Doda po randce z ginekologiem: "Zachowywałam się jak idiotka..."

W nowym show Polsatu Doda szuka partnera na życie, chodząc na randki, z facetami, których dobrali jej eksperci i psychologowie. Po spotkaniach wokalistka omawia je z psychologiem Leszkiem Mellibrudą, analizując m.in. swoje zachowanie. Nie brakuje również gorzkich powrotów do przeszłości. W poprzednim odcinku Doda zmiażdżyła byłych partnerów, z Radosławem Majdanem i Nergalem na czele.

W nadchodzącym odcinku Doda wybierze się na kolejne spotkania, m.in. randkę z młodym ginekologiem. Artystka kilkukrotnie będzie pytać go o jego pracę, co potem u psychologa skwituje:

Zachowywałam się jak idiotka. Jakbym nie mogła zaakceptować, że jest też młody przystojny ginekolog. Nie chciałam, żeby ktoś mnie oceniał przez pryzmat mojego zawodu, a ja jedną trzecią spotkania poświęciłam cip**e i innym ci**m - mówiła gwiazda.

Zobaczcie fragment wyżej. "Doda. 12 kroków do miłości" w sobotę o godzinie 20. w Polsacie.

