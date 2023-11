Przykra wiadomość dla wszystkich fanów "The Voice of Poland". W najbliższą sobotę, 21. września, nie zobaczymy nowego odcinka muzycznego show. Dlaczego? Kiedy program wróci na antenę? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Koncert z gwiazdami disco zamiast "The Voice of Poland"

W sobotę 21.09 zamiast "The Voice of Poland" na antenie TVP 2 odbędzie się wielki koncert - "Roztańczony PGE Narodowy 2019". Wezmą w nim udział takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Michał Wiśniewski, Sławomir, Gromee, Akcent, Boys, Mig, Weekend, Top Girls, After Party, Golec uOrkiestra, Exaited, Brave czy też Łobuzy. Koncert poprowadzą: Izabella Krzan, Maciej Kurzajewski, Anna Lucińska i Aleksander Sikora. Ponadto z VOX FM: Klaudia Bednarz, Norbert Bieńkowski i Kamil Rutkowski. Emisja od 20:05

Kiedy kolejny odcinek „The Voice of Poland”?

Na szczęście kolejny odcinek programu "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany już 28 września. Wtedy też odbędą się przedostatnie „Przesłuchania w Ciemno” i poznamy uczestników, którzy będą walczyć o przejście do kolejnego etapu, czyli "Bitew". Czekacie? My bardzo!

W jury 10. edycji programu zasiadają: Tomson i Baron, Kamil Bednarek, Margaret oraz Michał Szpak. Show prowadzą Tomasz Kammel, Maciej Musiał, Marcelina Zawadzka oraz Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska.

fot. Waldemar Kompała / TVP

W jednym z odcinków wystąpił Tadeusz Seibert. Okazało się, że jakiś czas temu o jego względy starała się Margaret! Chłopak niestety dał jej kosza, a dziś związany jest z uczestniczką "Top Model".

fot. Waldemar Kompała / TVP