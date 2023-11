Diana to uczestniczka 6. edycji "Rolnik szuka żony". Dziewczyna zgłosiła się do show TVP1, ponieważ w oko wpadł jej przystojny Seweryn. Wiedziała, że będzie musiała stawić czoła sporej konkurencji, Seweryn otrzymał bowiem najwięcej listów w tej edycji "Rolnika". Ostatecznie jednak dziewczyna postanowiła na własne życzenie opuścić program tuż po tym, jak odbyła z chłopakiem nieprzyjemną rozmowę.

Czy po odejściu z programu Diana znalazła miłość? Ostatnio na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym dziewczyna pozuje w... sukni ślubnej! Czy to oznacza, że w jej życiu szykują się wielkie zmiany?

Diana z "Rolnik szuka żony" bierze ślub?

Diana jadąc do gospodarstwa Seweryna miała nadzieję, że przez te kilka dni uda jej się nawiązać z rolnikiem szczerą i trwałą więź. Niestety, prawda okazała się być nieco inna. Seweryn od początku zafascynował się bowiem młodziutką Marleną. Chwilę później okazało się nawet, że kontaktował się z nią poza programem. Gdy Diana spytała go o to podczas randki, ten stanowczo zaprzeczył. Jednak dziewczyna dobrze znała prawdę. Odchodząc z programu zaznaczyła, że najgorszą rzeczą, jaką mężczyzna może zrobić kobiecie, jest kłamstwo prosto w oczy.

Teraz Diana stara się skupić na sobie i własnym szczęściu. Czy to oznacza, że znalazła w końcu kogoś, komu można zaufać? Ostatnio na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym dziewczyna pozuje w sukni ślubnej. Jednak Diana bardzo szybko wyjaśniła, o co chodzi.

Wygląda więc na to, że na razie w jej życiu nie szykują się żadne duże zmiany. Żałujecie?

Diana w programie "Rolnik szuka żony" nie znalazła wielkiej miłości. Oby udało jej się to poza show!

