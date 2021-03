"Design Dream. Pojedynek na wnętrza": Kim są uczestnicy nowego show Telewizji Polsat?

Już dziś, w niedzielę 7 marca swoją premierę będzie miało nowe show Polsatu. "Design Dream. Pojedynek na wnętrza" z pewnością przyniesie nam wiele emocji, bo zobaczymy w nim nie tylko wnętrzarskie inspiracje, ale i prawdziwą rywalizację. Co więcej jego uczestnicy będą walczyć nie tylko o miano najlepszego projektanta programu, ale również o 100 tysięcy złotych, a w każdym z odcinków będą musieli stworzyć aranżację wnętrza dopasowanego do bohatera, który pojawi się w show! Kim są zdolni projektanci, których zmagania będzie oglądać cała Polska?

Uczestnicy "Design Dream. Pojedynek na wnętrza"

O główną wygraną nowego show Telewizji Polsat zawalczy aż szóstka uczestników. Kim są bohaterowie "Design Dream. Pojedynek na wnętrza"? Kto z nich odpadnie już przy pierwszym starciu, a kto znajdzie się w ścisłym finale? Poznajcie projektantów, o których już niebawem usłyszy cała Polska!

Monika Bonecka-Turek

Dla tej uczestniczki praca jest największą pasją. Monika od trzech lat prowadzi własną pracownię projektową i od trzech lat mieszka w Szczecinie. Choć z początku sądziła, że zajmie się architekturą, jej wrodzony zmysł estetki popchnął ją w stronę aranżacji wnętrz. Jaki styl jest jej konikiem? Monika upodobała sobie klasyczne wnętrza i złote dodatki. Teraz pochłania ją najważniejszy projekt w jej życiu, którym jest jej nowy dom. Co więcej, zaprojektowała i urządziła go od A do Z całkowicie sama!

Agnieszka Kumuda

Agnieszka jest absolwentką wydziału architektury i urbanistyki Politechniki Rzeszowskiej i zajmuje się nie tylko aranżacją wnętrz. 28-latka z Bieszczad maluje obrazy w technice grafiki komputerowej, a jej konikiem są akty! Na swoim koncie ma logotypy, ilustracje i wiele koncepcji architektonicznych, a przez ostatnie trzy lata zajmowała się projektowaniem przestrzeni eventowych, korporacyjnych i showroomów. Co więcej to urodzona optymistka, która z pewnością wniesie do programu sporo uśmiechu.

Anna Mazur

Jej przygoda z projektowaniem wnętrz zaczęła się, kiedy miała zaledwie 6 lat. Właśnie wtedy jako mała dziewczynka budowała domy dla swoich bohaterów w grze komputerowej. Kiedy już dorosła, skończyła wydział Budownictwa i Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej, a dziś prowadzi własną pracownię, która zajmuje się wnętrzami użytkowymi i mieszkalnymi. Kocha kicz, ale zawsze go kontroluje, i uwielbia mieszać style. Jej idealne wnętrze? Nowoczesne, ale z zabytkowymi detalami.

Marcin Pajewski

Marcin ma wiele talentów. Ten architekt, który niemal od 20 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, związany był również z produkcją filmową i reklamową, a także zajmował się scenografią i rekwizytami. Do tego ma naprawdę pokaźne portfolio i był architektem wnętrz przy Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przy szczycie NATO w Warszawie , a także szczycie UNESCO w Krakowie. Teraz jednak skupia się na aranżacji wnętrz domów i mieszkań. Swoją pracownię projektową prowadzi wraz z żoną, która namówiła go do udziału w programie. Co więcej to również zapalony maratończyk!

Karol Smagacz

Jego przygoda z aranżacją wnętrz zaczęła się od projektu... własnego pokoju! 32-letni uczestnik dziś prowadzi własną pracownię, projektuje pomieszczenia w eleganckim stylu i unikatowe meble, a z wykształcenia jest architektem wnętrz. Jego styl? Karol uwielbia złoto i marmur, a także pałacowy look i mediolański sznyt. Cóż, zapowiada się naprawdę ciekawie, bo kocha on robić efekt wow! Co więcej, ma rękę nie tylko do pięknych czterech kątów, ale również do roślin.

Weronika Szczepaniak

Ta 29-latka z wykształcenia jest graficzką i projektantkę wnętrz, a jej prace obiegły wiele wystaw w całej Polsce. Od siedmiu lat mieszka w Warszawie, gdzie ukończyła projektowanie wnętrz na ASP, zanim jednak to się stało, Weronika zdążyła zostać absolwentką grafiki na Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym! Obecnie rozwija własną działalność i pracuje w firmie projektującej biura. Co więcej ma naprawdę imponującą karierę nie tylko jako artystka. Weronika reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w Moskie w beach tennisie!

Jeżeli macie słabość do pięknych wnętrz "Design Dream. Pojedynek na wnętrza" z pewnością skradnie wasze serca. Który uczestnik wyjdzie na prowadzenie? Tego dowiemy się już w niedzielę o 17:40 włączając Polsat!

