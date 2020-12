Dawid z "Rolnik szuka żony" żartuje z zakazu przemieszczania w Sylwestra. Z kim i co planuje?

Rząd podczas czwartkowej konferencji poinformował o narodowej kwarantannie po świętach Bożego Narodzenia i ogłosił też zakaz przemieszczania się w Sylwestra od godziny 19.00. To zaskakujące obostrzenie wywołało w sieci mnóstwo kontrowersji. Co prawda za nieprzestrzeganie nakazu pozostania w domu grożą mandaty, ale egzekwowanie tego nie będzie wcale łatwe. Do zakazu przemieszczania się, który mocno zaskoczył społeczeństwo odniósł się jeden z uczestników programu "Rolnik szuka żony". Dawid w żartobliwy sposób komentuje nowe obostrzenie! Zobaczcie, jaką grafikę opublikował!

Dawid z "Rolnik szuka żony" żartuje z zakazu przemieszczania w Sylwestra

Dawid został jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie gospodarstwo rolnika opuściły dwie jego kandydatki, a Magdalenie na koniec sam podziękował. W finałowym odcinku hitu TVP Dawid deklarował, że nadal chce utrzymywać kontakt z Agnieszką i Martyną, ale ostatecznie do takiego spotkania nie doszło, co potwierdziła jedna z kandydatek.

Obecnie Dawid jest aktywny w mediach społecznościowych i cieszy się popularnością, jaką zyskał po udziale w "Rolnik szuka żony". Ostatnio zdecydował się skomentować nowe obostrzenia rządu i opublikował na Instastories zabawną grafikę dotyczącą imprez sylwestrowych.

Tylko spójrzcie na wymowną grafikę opublikowaną przez Dawida z "Rolnik szuka żony". Wydaje się, że z takiego pomysłu może skorzystać wiele osób...

Faworytką Dawida w programie była Martyna, ale ostatecznie ich drogi się rozeszły.

Rolnik w programie nie znalazł miłości, ale zdobył popularność. Być może dzięki temu otworzy się na nowe relacje i już niebawem pochwali się zdjęciami z nową partnerką.