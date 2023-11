1 z 4

Dawid Domański to zdecydowanie jeden z najsympatyczniejszych uczestników programu "Ameryka Express". Widzowie pokochali brata Aleksandry Domańskiej, który w show cierpliwie znosił wszystkie humory swojej siostry i motywował ją do dalszej walki. Jak już wiemy, to właśnie Ola i Dawid wygrali ostatnią edycję programu TVN. Po emisji finałowego odcinka fani ocenili, że para osiągnęła sukces głównie dzięki Dawidowi. Brat aktorki w show "Ameryka Express" zdobył ogromną popularność i sympatię widzów.

A jaki prywatnie jest Dawid Domański? Widzieliście jego żonę? Spójrzcie na prywatne zdjęcia brata Aleksandry Domańskiej! Szczegóły w galerii.

Zobacz także: To była najbardziej kontrowersyjna edycja programu! Ameryka Expressdobiega końca