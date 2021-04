Anna Matysiak to czarny koń 3. edycji "Dance dance dance"? Fani nie mają wątpliwości! "Ania poprostu rozwaliła system, weszła w postać Michaela Jacksona"

Czwarty odcinek "Dance dance dance" wzbudził mnóstwo emocji, choć tym razem nikt nie odpadł z programu! Roksana Węgiel w końcu została doceniona przez Agustina Egurrolę, ale to Anna Matysiak tym razem skradła cały odcinek, wcielając się w solowym występie w Michaela Jacksona. Aktorka otrzymała rekordową ilośc punktów od jurorów, a fani "Dance dance dance" nie mają wątpliwości, że zasłużyła na same 10!

Anna Matysiak to czarny koń 3. edycji "Dance dance dance"?

Anna Matysiak w trzeciej edycji "Dance dance dance" jest w duecie ze Staszkiem Karpiel-Bułecką. Gwiazda "Barw szcześcia" i "Na dobre i na złe" doskonale radzi sobie w programie, a jej ostatni występ solowy oczarował nie tylko krytyczne jury, ale również widzów. Aktorka w czwartym odcinku "Dance dance dance" zatańczyła do utworu Michaela Jacksona, który jest jej idolem. To był dla Anny Matysiak szczęśliwy odcinek! Jurorzy zachwyceni występem przyznali aktorce aż 28,5 punktów. To był rekord odcinka! Dzięki tak wysokim notom Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka znaleźli się na pierwszym miejscu w rankingu.

Fani "Dance dance dance" nie mają wątpliwości, że Anna Matysiak to czarny koń trzeciej edycji. Warto przypomnieć, że aktorka przez sześć lat uczęszczała do szkoły baletowej. Nic dziwnego, że taniec ma we krwi!

Ani rozwaliła system 🙌💪🏻genialne to było ! Ania rewelacja. Powinny być same 10😍 Jeszcze zbieram szczękę z podłogi po występie Ani❤️ To był czad🔥 Ania zawładneła sceną i powaliła widownię. Ania poprostu rozwaliła system weszła w postać Michaela Jacksona i to było totalnie superanckie 🤗za występ nawet same 10 jej się należą 👏

Też uważacie, że Anna Matysiak była najlepsza w 4. odcinku "Dance dance dance"?

Anna Matysiak solowych występach radzi sobie doskonale. Fani programu "Dance dance dance" nie mają wątpliwości, że ma największe szanse na zwycięstwo.