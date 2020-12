Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" pokazała zdjęcie syna z dzieciństwa. Zdradziła też, co dostała od Mikołaja!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem prezentu mikołajkowego. Wyjątkowy podarunek otrzymała od swojego syna Conana. Co więcej okazało się, że ten prezent nie był łatwy do zdobycia, ale najwięcej uwagi skupiło na sobie zdjęcie syna gwiazdy TTV. Zobaczymy na nim Conana z czasów dzieciństwa w przebraniu św. Mikołaja. To właśnie ta fotografia wzruszyła "Królową życia" najbardziej...

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" pokazała zdjęcie Conana z dzieciństwa. Bardzo się zmienił?

Dagmara Kaźmierska niezmiennie od pierwszego sezonu "Królowych życia" jest największą gwiazdą programu. Na Instagramie gwiazda TTV zebrała już ponad 900 tys. obserwatorów. Fani "Królowych życia" uwielbiają jej poczucie humoru, dystans do świata i chwalą relację, jaką ma ze swoim synem.

Z okazji Mikołajek Dagmara Kaźmierska pochwaliła się uroczym prezentem od syna i przy okazji pokazała jego zdjęcie z dzieciństwa. Zdradziła też jak go nazywa:

Serduszka Moje Kochane ❤️❄️❤️Był już Mikołaj ? Bo u mnie tak 😘😘😘Przyniósł mi piękną filiżankę , którą tak chciałam . Bo taką samą stłukłam🤦‍♀️🤷‍♀️😘One są praktycznie nieosiągalne 😜Więc nie wiem , gdzie ją wyhaczył 😜😜😜🔥Ale chyba byłam grzeczna , że o mnie nie zapomniał ❤️❤️❤️KOCHAM CIĘ SYNCIU NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE ❤️❤️❤️JESTEŚ ŚWIATŁEM DLA MYCH OCZU ❤️POWIETRZEM DLA MOICH UST ❤️ @conanbestia jaki Ty byłeś malutki 😜Ten Misiek większy od Ciebie ZEZOLU - napisała Dagmara Kaźmierska na Instagramie.

W komentarzu pod bardzo emocjonalnym wpisem "Królowej życia" syn gwiazdy TTV napisał: Kc mamo😎❤. Fani Dagmary Kaźmierskiej są zachwycone jej relacją z synem i piszą:

pięknie napisane ❤️❤️ Masz wspaniałego syna!! ❤️ Wzruszyłam się 🥺🎅🏻❤️ Cudowny prezent ❤ Jaki Conanek malutki😍❤️

Tylko spójrzcie na mikołajkowy prezent Dagmary Kaźmierskiej!

