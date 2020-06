Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" pokazała zdjęcie z prawdziwym przystojniakiem! Kim dla niej jest? 

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, które rozgrzało w szczególności jej fanki! Gwiazda pochwaliła się fotografią z bardzo przystojnym mężczyzną. Bohaterka hitu TTV na zdjęciu wygląda na wyraźnie szczęśliwą i pije szampana w obecności bardzo bliskiemu jej sercu mężczyzny! Kim jest dla Dagmary? Zobaczcie!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" rok temu uległa bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Gwiazda hitu TTV miała szereg obrażeń, w tym złamanie obydwu nóg. Dagmara do tej pory walczy o powrót do zdrowia i na szczęście może liczyć na wsparcie najlepszych specjalistów. Jednym z nich jest przystojny mężczyzna, którego możemy zobaczyć na najnowszym zdjęciu Dagmary Kaźmierskiej.

Bohaterka hitu TTV zamieściła fotografię z Bartłomiejem Kacprzakiem, lekarzem, do którego Dagmara chodzi na rehabilitację. "Królowa życia" jest bardzo szczęśliwa, gdyż zabiegi przynoszą wspaniałe efekty. Postanowiła więc to uczcić i pochwaliła się zdjęciem z doktorem!

No , takich wizyt u lekarza życzę KAŻDEJ PANI 😘😘😘Przedstawiam Wam Kochani ❤️Dr. Bartłomieja Kacprzaka z KLINIKI REHABILITACYJNEJ ⚽️ORTO MED SPORT w Łodzi 💙⚽️💙U którego jestem na rehabilitacji @ortomedsport ❤️Doktor , który pisze książeczki dla dzieci i dla dorosłych też napisał 😜😎( ale to będzie niespodzianka i duża burza w Naszym Kraju 😜💣🙈) . Doktor , który kocha piłkę nożną❤️⚽️⚽️❤️I myślę , że jeśli byłby lekarzem Naszej Reprezentacji , to wypadałaby z pewnością o niebo lepiej 😜😜😜😘❤️⚽️⚽️⚽️❤️ Wiele jeszcze bym chciała napisać 😜Ale nie wszystko mogę 😜😷Udanej soboty Kochani Wam życzę ❤️ - napisała pod zdjęciem Dagmara Kaźmierska.