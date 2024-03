Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie swojej roli w wielkim telewizyjnym hicie. Teraz wszyscy fani kibicują Dagmarze Kaźmierskiej w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale już wkrótce widzowie zobaczą ją w kolejnej produkcji. Sprawdźcie, co o swojej roli powiedziała nam "Królowa życia"!

Dagmara Kaźmierska o roli w "Pamiętnikach z wakacji"

Dagmara Kaźmierska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". I chociaż jurorzy dość gorzko oceniają jej występy, to fani są nią zachwyceni i mocno jej kibicują. Internauci bronią Dagmary Kaźmierskiej po "Tańcu z Gwiazdami" i ostro oceniają jurorów, którzy przyznają jej niskie noty. Taneczne show to jednak niejedyna produkcja w której pojawi się "Królowa życia". Jakiś czas temu okazało się, że Dagmara Kaźmierska po latach wraca do "Pamiętników z wakacji". Co o swoim udziale w hicie sprzed lat mówi gwiazda?

Ja kocham ''Pamiętniki'' bo ja karierę zaczynałam od ''Pamiętników z wakacji''. Nie ma nikogo, kto by tego nie kochał. (...) Teraz jest nowa odsłona dlatego, że teraz jest seria więc moja rola nie będzie taka krótka zdradziła przed naszą kamerą.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Dagmara Kaźmierska!

