Czym jest nartnik i fukszwanc? Gdzie znajdują się największe organy w Polsce? Odpowiedzi na pytania z Milionerów

Nartnik, fukszwanc, laubzega, lochzega, organy w Licheniu - z tymi pojęciami zmierzył się uczestnik 271. odcinka "Milionerów". Sprawdźcie, czy znalibyście prawidłowe odpowiedzi!

Gdzie ślizga się nartnik?

A: ogonem po lodzie B: kopytami po zagrodzie C: odnóżami po wodzie D: szczękoczułkami po komodzie

Poprawna odpowiedź: C. odnóżami po wodzie.

Nartnik to owad, gatunek półwodnego pluskwiaka. Jego nazwa najprawdopodobniej wzięła się od sposobu poruszania, gdyż suwa się po powierzchni wody, jakby jeździł na nartach. Na jego ciele znajdują się gęste włoski pokryte wydzieliną, dzięki którym przystosowany jest do życia na powierzchni wody.

Fukszwanc, laubzega i lochzega to rodzaje:

A: pił B: dłut C: wierteł D: rur

Poprawna odpowiedź: A. pił.

Fukszwanc to rodzaj piły ręcznej. Laubzega jest z kolei piłą sprężynową, a lochzega to otwornica, wykorzystywana do wyrzynań krzywoliniowych. Fukszwanc i laubzega należą do rodzaju pił prostych.

Gdzie znajdują się największe organy w Polsce?

A: w Częstochowie B: w Licheniu C: w Gdańsku D: w Krakowie

Poprawna odpowiedź: B. w Licheniu.

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej nie tylko posiada największe organy w Polsce (najdłuższa piszczałka ma aż 783 cm wysokości!), ale także pełna jest symboli religijnych. W kościele znajdują się 33 stopnie nawiązujące do lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Ponadto w budynku możemy podziwiać 365 okien oraz 52 otwory drzwiowe, oraz kolumny, które symbolizują dni roku i tygodnie, dwunastu apostołów i czterech ewangelistów.

O kim Mateusz Morawiecki mówił: "Na szczęście złamał rękę"?

A: o Dariuszu Michalczewskim B: o Adamie Małyszu C: o Robercie Kubicy D: o Tomaszu Gollobie

Poprawna odpowiedź: C. Robert Kubica.

Takie słowa Mateusza Morawieckiego zostały nagrane na taśmie ze słynnej restauracji Sowa i Przyjaciele. Gdyby nie wypadek Kubicy w 2013 roku, podpisałby on umowę z Ferrari, a bank BZ WBK zostałby sponsorem polskiego kierowcy. Jak jednak stwierdził premier Morawiecki, który w tym czasie był prezesem banku: "Na szczęście złamał rękę, raz, drugi".

Przeczytaj również: "Milionerzy": Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 271. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 1 czerwca 2020 roku?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.