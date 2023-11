1 z 4

Zbyszek był ulubieńcem widzów w 4. edycji show "Rolnik szuka żony". Choć rolnikowi nie udało się znaleźć miłości w programie, widzowie bardzo go polubili i mu kibicowali w dalszych poszukiwaniach drugiej połówki. Co teraz słychać u rolnika? "Rewia" skontaktowała się z nim! Co zdradził?

Okazuje się, że Zbyszek wygrał w wyborach samorządowych i został radnym Gminy Biskupiec. Nadal jest sołtysem. Czy po programie udało mu się znaleźć miłość? Zaraz po finale "Rolnik szuka żony" okazało się, że rolnik spotyka się z Justyną, kandydatką Karola. Para spędziła razem sylwestra i zaprzyjaźniła się, ale ostatecznie nie zostali parą. Czy teraz w życiu Zbyszka pojawił się ktoś nowy? Zobacz kolejny slajd!

Polecamy: Zbigniewowi z "Rolnik szuka żony" groziła kolejna amputacja! Co więcej wiemy?