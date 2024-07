P { margin-bottom: 0.21cm; }

Joanna Opozda boi się jak wypadnie w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Powód? Inne gwiazdy z programu trenują po kilka godzin dziennie taniec, a aktorka nawet nie tańczy każdego dnia...

Tych treningów nie jest tak dużo jak bym chciała. Nie wiem, czy to jest wystarczające. Bo w Tańcu (z Gwiazdami) są ludzie, którzy faktycznie tańczą te 6 godzin! Ja nie tańczę codziennie. Jak już tańczę, to są to dwie, trzy godziny. (...) Zostało już bardzo mało czasu, a ja nie mam jeszcze skończonego układu! - mówi Party.pl Joanna Opozda.