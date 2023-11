To, że Małgosia i Marek z "Sanatorium Miłości" mają się ku sobie wiedzą wszyscy widzowie show TVP. W poprzednich odcinkach dowiedzieliśmy się, że Marek zauroczył się Małgorzatą. W pewnym momencie uczestnik powiedział wprost, że zakochuje się w Małgosi... Korzystając z okazji, podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP zapytaliśmy ich jak dalej wygląda ich relacja. Czy starań było jeszcze więcej niż możemy to oglądać na ekranach? Jak mówi Małgorzata, „było miło, były miłe słowa, miłe gesty…”. Czy więc sugestie o wspólnym zamieszkaniu okazały się prawdziwe? Zobaczcie, co uczestnicy „Sanatorium Miłości” powiedzieli przed kamerą Party.

Pasują do siebie? Tak wyglądali na prezentacji ramówki TVP.