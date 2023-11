Za nami świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy dalsze losy uczestników 4. edycji show oraz rolników z poprzednich edycji. Jednymi z gości specjalnego odcinka byli Kasia i Piotrek, którzy spodziewają się dziecka.

Czy Kasia i Piotrek z "Rolnik szuka żony" wezmą ślub?

Przypominamy, że ich droga do szczęścia wcale nie była łatwa, bowiem Piotr najpierw do swojego domu zaprosił trzy kandydatki wśród których nie było Kasi, bowiem uczestniczka wysłała list do rolnika, ale nie mogła pojawić się na planie show. W trakcie trwania programu Piotr utrzymywał z nią kontakt i gdy okazało się, że nie ułoży sobie życia z żadną z kandydatek z programu, zadzwonił do Kasi i to jej zaproponował udział w show. Kasia w końcu zgodziła się i przyjechała do rolnika. Teraz mieszkają już razem i oczekują na narodziny ich pierwszego dziecka. A co ze ślubem? Czy planują już ceremonię? Zobaczcie nasz wywiad z Piotrem i Kasią!

Kasia i Piotr spodziewają się dziecka

