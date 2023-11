Reklama

Zbigniew z "Rolnik szuka żony 4", po tym jak nie wyszło mu z Iwoną i Ewą, zaczął rozmawiać z innymi dziewczynami. Jednak zrobił to już poza kamerami. Do końca programu był już na wizji sam. Co sądzi o Karolu i Piotrze, którzy po odejściu kandydatek zaprosili do swojego domu kolejne? W przypadku kazdego z nich to był strzał w dziesiątkę. Karol nadal jest z Jagodą, a Piotr z Kasią. Jednak dziewczyny musiały zmierzyć się z falą hejtu - że przyjechały na gotowe, lub że na pewno znały się z rolnikami wcześniej.

Czy można było tego uniknąć? Zbigniew z "Rolnik szuka żony 4" wypowiedział się na temat kontrowersji w tej edycji show. Posłuchaj wywiadu.

Zbyszek polubił się z innymi uczestnikami show.

