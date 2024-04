Dagmara Kaźmierska wywołała niemałe zamieszanie w mediach, kiedy okazało się, że nagle rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami". Wśród fanów programu pojawia się wiele pytań. Czy Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel pojawią się w odcinku by pożegnać się z widzami? Lub co najważniejsze, czy pojawią się jeszcze raz w finale "Tańca z Gwiazdami", gdzie powinny zatańczyć wszystkie pary? Produkcja ma już gotowy scenariusz.

Dagmara Kaźmierska marzyła by wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Swój udział zadedykowała ukochanej babci, z którą oglądała pierwsze edycje. Chociaż zdecydowanie nie była najlepszą tancerką to podbiła serca publiczności. Jej fani robili wszystko, by przechodziła z odcinka na odcinek i wydawać się mogło, że "królowa życia" okaże się czarnym koniem tego sezonu. W 7. odcinku jednak okazało się, że Dagmara Kaźmierska ma pęknięte żebro, a występy wiążą się z dużym bólem. Kolejne treningi okazały się jednak dla niej zbyt trudne. Z powodów problemów z żebrem Dagmara Kaźmierska musiała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami".

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabrała głos i informuje:

Jednak jest pewien warunek.

Dagmara Kaźmierska wystąpi w finałowym odcinku, jeżeli pozwoli jej na to stan zdrowia. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" w oficjalnym komunikacie informuje:

