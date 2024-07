1 z 6

Co z kolejną edycją programu "Taniec z Gwiazdami"? Jak podaje Interia Polsat jeszcze nie podjął decyzji co do kontynuacji show. Nam udało nam się dowiedzieć, że jesienią 2017 na pewno jednak nie zobaczymy nowej odsłony programu. Wszystkich fanów "Tańca..." czeka więc przerwa.

Zobacz: Kliment nie wie, czy otrzymał wygraną za "Taniec z Gwiazdami"! Będzie kolejna edycja?

"Taniec z Gwiazdami" znika z anteny Polsatu

Kolejną edycję show być może zobaczymy dopiero wiosną 2018 roku, ale to jeszcze nic pewnego. Dlaczego Polsat nie pokaże nowej odsłony programu jesienią tego roku? Jak podaje Interia, na taką decyzję wpłynęły wyniki oglądalności - wciąż dobre, ale z edycji na edycję coraz mniejsze - kiedy finał piątego sezonu śledziło aż 3,6 mln widzów, to finał ostatniego - 2,94 mln. Ponadto - mówi się o problemach z obsadą. Zdarzało się, że w parze tancerz-gwiazda, bardziej popularny był tancerz.

Zobacz także: Nie będzie kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"? Kaczorowska: "Czas na przerwę!"

Czy taka decyzja dobrze wpłynie na program? Przekonamy się najprawdopodobniej za rok :)