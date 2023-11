4 z 5

W 2010 roku Polsat próbował zrezygnować z emisji komedii w Boże Narodzenie. Spotkało się to z ogromnym buntem widzów stacji. W internecie powstała akcja przywrócenia "Kevina samego w domu" do świątecznej ramówki. Wzięło w niej udział prawie 50 tys. osób. Ostatecznie stacja zadecydowała o przywróceniu filmu. Od tej pory jest on emitowany co roku.