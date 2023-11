Agnieszka Woźniak-Starak udzieliła pierwszego wywiadu po nagłej śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka, do której doszło w sierpniu. Dziennikarka w rozmowie z Dorotą Wellman opowiedziała między innymi o ostatnim filmie wyprodukowanym przez jej ukochanego. Oprócz tego szczerze wyznała, jak radzi sobie bez Piotra.

Dorota Wellman spytała również o to, co spędza sen z powiek fanom Agnieszki Woźniak-Starak. Czy zobaczymy ją jeszcze na szklanym ekranie w roli prowadzącej? Zobaczcie, co wyznała gwiazda TVN!

Agnieszka Woźniak-Starak wróci do "Big Brothera"?

Agnieszka Woźniak-Starak ma za sobą dramatyczne chwile. Podczas odpoczynku na Mazurach jej mąż Piotr Woźniak-Starak zginął w wyniku wypadku, do którego doszło w połowie sierpnia na jeziorze Kisajno. Dziennikarka w rozmowie z Dorotą Wellman wyznała, że mąż zostawił jej wiele siły do walki z tragedią, z którą przyszło jej się zmierzyć.

Patrzę na przyszłość z jakąś ciekawością i siłą i mam poczucie, że nic gorszego mnie w życiu nie spotka. Piotrek zostawił mi dużo siły i mało lęku przed przyszłością. Można się poddać, nie wstać z łóżka, ale ja każdego dnia walczyłam, żeby to zrobić, żeby się umyć, żeby rozmawiać. Wiedziałam, że jak przestanę, to będzie już koniec. Był taki dzień, gdy gadałam przez 15 godzin i prawie straciłam głos. To ważne, żeby rozmawiać, żeby przepracować to - wyznaje Agnieszka.

Czy dziennikarka myślała już o swojej dalszej karierze? Wróci do telewizji, gdzie prowadziła między innymi program "Big Brothera"? A może ma na siebie inny pomysł?

Chyba do takiego świata nie chcę wracać. Na początku myślałam, że w ogóle nie chcę wracać, że muszę zmienić ten mój świat. Chciałam wyjechać na Podhale, moi górale mnie do tego zachęcali. A później zaczęło się tutaj sporo dziać, zaangażowałam się w kilka projektów. Pomyślałam, że jednak boję się stąd wyrywać, boję się odciąć. Tęsknię za telewizją. Nie sądzę, żebym wróciła do rozrywki... Ale na razie nie mam pomysłu na to, co mogłabym robić. Wydarzyło się coś takiego, co postawiło wyraźną kreskę. Wiem, że nie chcę wracać do tego, co było - stwierdziła Agnieszka Woźniak-Starak.

Czy to oznacza, że nie zobaczymy jej już w "Big Brotherze"? Czas pokaże...

Agnieszka Woźniak-Starak świetnie sprawdziła się w roli prowadzącej "Big Brothera"

Jej miejsce zajęła Gabi Drzewiecka, która również świetnie odnalazła się w tym programie

