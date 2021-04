Czarek z "Love Island" pojawił się w programie w trakcie emocjonującego eksperymentu "Casa Amor". Nowy uczestnik nie dość, że zaskarbił sobie sympatię mieszkanek willi, to także widzów, którzy bardzo chcieli, żeby Cezary pozostał w programie. Dzięki wyborowi Ani Cezary nie tylko pozostał w willi, ale nawet trafił do finału! Uczestnik, mimo że wywołał tyle dobrych emocji, wzbudzał także podejrzenia! Niektórzy mieli wątpliwości, co do jego praworządności... Absurdalne? Wcale nie! Czarek sam w programie mówił, że jego wygląd odstrasza i kojarzy się z "kryminałem". W końcu musiał zmierzyć się z tym tematem!

Czarek z "Love Island" siedział w więzieniu?

Czarek odkąd wrócił do Polski, cieszy się ciągłym zainteresowaniem fanów. Nic więc dziwnego, że wśród licznych pytań o Anię, o program i jego uczestników pojawiło się także to. Wiele osób śmiało się z jego licznych spacerów wokół basenu, który Czarek żartobliwie nazywał spacerniakiem. Zwykły żart sprowokował pytania o kłopoty Cezarego z prawem:

Skoro spacerniak, to czy siedziałeś w więzieniu i za jaki paragraf? - zapytał jeden z internautów.

Cezarego był dość rozbawiony tym pytaniem i postanowił raz a dobrze rozprawić się z wątpliwościami fanów:

Już chyba żadne pytanie mnie nie zaskoczy. Nie, nie siedziałem, idąc do „Love Island” musisz mieć aktualne zaświadczenie o niekaralności!

Cezary tą odpowiedzią być może zakończy serię pytań o jej pobyt w więzieniu. Teraz ma na głowie przecież o wiele ważniejsze rzeczy. Jak sam zapewnia, chce budować relację z Anią i w to inwestować swoją energię. Widzowie są bardzo ciekawi, czy ich związek przetrwa. Relacja Ani i Czarka była najkrótsza i wzbudzała mnóstwo emocji, wiele osób nie chciało uwierzyć w jej wiarygodność. Przed parą więc największy test i mogą być pewni, że fani nie spuszczą z nich czujnego oka.

Cezary z "Love Island" szybko zaskarbił sobie sympatię widzów. Jest wysokim i bardzo postawnym mężczyzną, a taka aparycja różnie się kojarzy. Czarek ma jednak do siebie dystans.

Ania i Czarek podbili "Love Island" i wystąpili w finale. Wierzycie w ich związek?

Widzowie trzymają kciuki za relację Ani i Czarka.