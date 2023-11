Idalia Orman-Borucka zachwyciła swoim głosem podczas przesłuchań w ciemno w niemieckiej edycji "The Voice Kids"! Okazuje się, że 10-letnia córka Aldony Orman, aktorki którą z pewnością znacie m.in. z takich seriali jak: "Klan", "Barwy szczęścia" czy "Na dobre i na złe", wzięła udział w zagranicznej odsłonie show. Sprawiła, że wszyscy jurorzy odwrócili swoje fotele i chcieli ją mieć w swojej drużynie!

Reklama

Aldona Orman pochwaliła się sukcesem córki

O tym, że Idalia wzięła udział w niemieckiej edycji "The Voice Kids" poinformowała dumna mama, Aldona Orman. Aktorka zaledwie dwa dni temu opublikowała na Instagramie wpis, w którym zaprosiła widzów do oglądania występu córki w muzycznym talent-show.

Z wielką radością i dumą informuję, że dziś, tj. w niedzielę 24 lutego, moja córka Idalia pojawi się na przesłuchaniach w ciemno do niemieckiej edycji show The Voice Kids. Jeśli macie taką możliwość, włączcie, proszę, o godz. 20.15 kanał SAT.1 i sprawdźcie, czy Idalka zakwalifikuje się do etapu bitew o udział w następnych odsłonach show- napisała Aldona Orman.

Dziś wiemy już, że córka aktorki podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała piosenkę "When You Wish Upon a Star "z filmu "Pinokio" i zachwyciła swoim głosem. Wszyscy trenerzy chcieli, żeby dziewczynka trafiła do ich dryżyn!

Niestety, w sieci jeszcze nie pojawiło się nagranie z przesłuchań z udziałem córki polskiej gwiazdy, ale teraz możecie posłuchać, jak wcześniej śpiewała 10-letnia Idalia! Gratulujemy!

Zobacz także: Zwyciężczyni "The Voice Kids" jest poważnie chora! "O chorobie dowiedziałam się, gdy miałam 5 lat"

Idalia Orman-Borucka śpiewa hit Whitney Houston.

Reklama

Córka Aldony Orman zachwyciła swoim głosem w niemieckiej edycji "The Voice Kids".