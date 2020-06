 Diafragma i Lucky Luke - odpowiedzi na pytania z Milionerów

Czym jest diafragma, komiksowy bohater Lucky Luke i czeskie przysłowie "lepší něco než nic". Te zagadnienia z 272. odcinka programu "Milionerzy" nie należały do najłatwiejszych. Na pytaniu dotyczącym diafragmy uczestnik stracił dużą sumę pieniędzy i odpadł z programu! Sprawdźcie, czy wybralibyście prawidłowe warianty.

Co to jest diafragma?

A: błona dziewicza B: opona mózgowa C: przepona D: powieka

Poprawna odpowiedź: C. przepona.

Diafragma to medyczna nazwa przepony, czyli mięśnia oddechowego, który oddziela jamę brzuszną od klatki piersiowej. Hasło to ma jednak wiele różnych znaczeń. Jest to między innymi przysłona fotograficzna, środek antykoncepcyjny oraz część owocnika grzybów.

Lucky Luke najlepiej czułby się w filmie:

A: „Siedmiu wspaniałych” B: „Nosferatu - symfonia grozy” C: „Avatar” D: „Szeregowiec Ryan”

Poprawna odpowiedź. A. "Siedmiu Wspaniałych".

"Lucky Luke" to seria komiksów, której bohaterem jest najszybszy rewolwerowiec na Dzikim Zachodzie. Dzielny stróż prawa z pewnością najlepiej odnalazłby się w westernie "Siedmiu Wspaniałych". Film ten przedstawia losy siedmiu rewolwerowców, którzy chronią wioskę przed zgrają groźnych bandytów.

U Czechów lepší něco než nic, u Polaków:

A: rycz to takie rude nic B: mało by wiele nie zdziałało C: lepszy rydz niż nic D: więcej niż nic to na wodę pic

Poprawna odpowiedź: C. lepszy rydz niż nic.

Dosłowne znaczenie czeskiego przysłowia można przełożyć na słowa: "coś jest lepsze niż nic". Polskim odpowiednikiem jest "lepszy rydz niż nic". Wykorzystany w przysłowiu rydz to nie gatunek grzyba, lecz rośliny oleistej, nazywanej także lnianką siewną.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 272. odcinka programu "Milionerzy", ponownie emitowanego 2 czerwca 2020 roku?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.