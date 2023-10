Karolina z „Love Island” nie ukrywa, że po programie razem z Bartkiem chcą poznawać się i już zaplanowali pierwszą randkę, a nawet wspólny wyjazd w weekend. Internauci są zaskoczeni takim obrotem spraw, szczególnie że ostatnio Jaqueline zaskoczyła wyznaniem o nakryciu pary w łóżku.Teraz Karolina zabrała głos i zdradziła, jak to wszystko się zaczęło...

Afera wokół Karoliny i Bartka z 8. edycji "Love Island" całkowicie przyćmiła zwycięzców i finał programu. To pierwsza taka sytuacja w historii programu i nic nie zapowiada tego, że miałaby się szybko zakończyć. Karolina po tym, jak wytłumaczyła się z historii z Bartkiem, zdecydowała się opowiedzieć też, jak wyglądała ich sytuacja w programie. Okazuje się, że to poza kamerami toczyli najdłuższe rozmowy i od początku coś między nimi iskrzyło:

Wychodząc stamtąd, ja już nie rozmawiałam z Rafałem, miałam go dość. Będąc, już w hotelu Bartek też pokazał, to co idealnie pokazywał przez cały program… Szczerze cały czas był ten kontakt, taka iskierka. W Casa dużo rzeczy się wydarzyło, mieliśmy kontakt codziennie, całowaliśmy się. Między nami był taki żar, takie napięcie. Bałam się przyznać przed samą sobą, że ja się w niego wkręciłam. Była sytuacja, gdzie była przedstawiona, jak zaproponowałam mu sex, tak zaproponowałam.

Okazuje się, że im samym mówienie o uczuciach nie przyszło latwo i choć wiedzieli, że to zauroczenie, to Karolina mówi wprost, że bała się o tym powiedzieć: