Jak wygląda kręcenie programu "Rolnik szuka żony"? Marta Manowska twierdzi, że nie ma żadnego koloryzowania czy podkręcania. Gospodyni programu opowiedziała co się dzieje, gdy ekipa filmowa pojawia się u bohaterów programu.

Bohaterowie ubierają się sami. Nawet ich nie malujemy. Jeśli któraś dziewczyna maluje sobie ciemne cienie, to jest jej znak charakterystyczny, więc nie ingerujemy. W domu, gdzie trwają nagrania, likwidujemy tylko to, co nie może pojawić się w telewizji, np. alkohol, stojący czasem w widocznym miejscu. (...) Jedyne poważne obostrzenie jest takie, że nie pokazujemy w programie dzieci - opowiada Manowska w Twoim Stylu.