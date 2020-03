Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Najlepsze seriale na Netflixie

Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku? W tym miesiącu pojawi się kilka nowych sezonów świetnych seriali. W końcu będziemy mogli obejrzeć kontynuację popularnego hiszpańskiego serialu "Szkoła dla elity", akcja nabierze tempa również w 3. sezonie "Ozark". Nie zabraknie także zupełnych nowości, jedną z nich będzie miniserial "Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker". Poniżej znajdziecie zestawienie najlepszych seriali na Netflixie, które pojawią się w marcu.

Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Najlepsze seriale na Netflix

"Szkoła dla elity" - sezon 3. od 13 marca na Netflix

To ostatni rok licealistów w szkole Las Encinas. Powrót Polo do szkoły zbudzi wiele emocji - jak uczniowie sobie z tym poradzą? Serial z pewnością utrzyma szybkie tempo. Czeka nas nowa dawka romansów, intryg, a uczniowie będę płonąć rządzą zemsty.

Zobacz także: O czym jest polski serial Netflixa "W głębi lasu"?

"Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker" - miniserial od 20 marca na Netflix

Historia Madam C.J. Walker pierwszej afroamerykanki, która została milionerką. Do wszystkiego doszła dzięki ciężkiej pracy, a jej produkty do włosów trafiły w ręki tysięcy kobiet. Jednak nie wszystkim spodobał się taki stan rzeczy.

"Gotham" – sezon 5 .od 22 marca na Netflix

Instagram

Kto bronił miasta Gotham przed pojawieniem się Batmana? Komisarz James Gordon staje do nierównej walki z przestępstwem i korupcją. Jego głównym zadaniem jest pomszczenie morderstwa rodziców Bruce 'a Wayne'a.

"Ozark" - sezon 3. od 27 marca na Netflix

Mat. prasowe

Doradca finansowy ucieka z rodziną do Ozark w stanie Missouri. Dług u bossa narkotykowego zmusza go do działalności przestępczej, musi jak najszybciej wyprać 500 milionów złotych. Czy to jest w ogóle możliwe?

"W garniturach" – sezon 7, część 2 od 28 marca na Netflix

East News

Historia Mike Rosa, który dzięki oszustwie zdobywa pracę w jednej z największych kancelarii prawnych, mimo iż skończył studiów prawniczych. Dzięki ponadprzeciętnej inteligencji i fotograficznej pamięci, radzi sobie lepiej niż jego koledzy. Czy jego tajemnica wyjdzie na jaw?

Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Jak widać wybór jest naprawdę duży. To tylko kilka tytułów z nowości, jakie pojawią się na platformie w tym miesiącu. Według nas to najbardziej wyczekiwane i najlepsze seriale na Netflixie, które będą miały swoją premierę w marcu.